Mira la evolución de los grandes fichajes a lo largo de los últimos años [INFOGRAFÍA]

Si bien Neymar es hoy por hoy el jugador más caro del mundo, esta revolución financiera ya había tenido otros hitos. Conócelos al detalle.

Mira la evolución de los grandes fichajes a lo largo de los últimos años

El estratosférico pase de Neymar al PSG demuestra que el mercado de fichajes en el fútbol europeo se ha convertido en toda una subasta donde el “premio gordo” se lo lleva el mejor postor.

Pero, ¿dónde inició todo? Si antes ni siquiera se pagaba la octava parte del costo de “Ney” (US$ 264 millones) por leyendas de la talla de Cruyff, Gullit o Maradona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSG vs. Amiens EN VIVO ONLINE: partido de la primera fecha por la Ligue 1

Para muchos, el génesis de esta evolución financiera tuvo al Betis y sus US$ 25,5 millones por el brasileño Denilson como protagonistas.

Sin embargo, todo cambió en el 2002 con los “Galácticos” del Real Madrid, que era presidido por Florentino Pérez: Ronaldo (US$ 53 millones), Zidane (US$ 55 millones), Figo (US$ 43,9 millones) y Beckham (US$ 44 millones).

NO TE LO PIERDAS: Neymar: PSG presentó itinerario e hizo saber si debutará el sábado por la Liga de Francia

Quince años después, hablar de las fortunas que gastan los gigantes como PSG, Chelsea, City, United y el propio Madrid no provoca el mismo asombro. Ahora se cuestiona el alto precio que se le asigna al talento del jugador. Casos hay muchos: Gareth Bale, Paul Pogba y todos los pedidos de Pep Guardiola.

La única verdad es que Neymar ya es el futbolista más caro de la historia. Un nuevo paso de este negocio llamado fútbol donde ahora no solo 22 jugadores en el campo deciden. También lo juegan jeques árabes, multimillonarios rusos e inversionistas chinos.

EL DATO

Desde 1990 al 2000, el epicentro de fichajes fue Italia. Entre todos sumaron US$ 129 millones; es decir, un poco más de la mitad del costo del brasileño del PSG.

Mira la evolución de los fichajes a lo largo de los años