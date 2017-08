Barcelona vs. Real Madrid: Día, hora y lugar del partidazo por la Supercopa de España [GUÍA DE CANALES]

Barcelona y Real Madrid se verán las caras en la primera final de la Supercopa de España en el primer clásico oficial de la temporada 2017/18. Revisa la guía de canales.

Barcelona y Real Madrid chocan este domingo en la gran final de la Supercopa de España. Creditos : Composición

Barcelona tendrá su primer gran reto de la temporada este domingo 13 de agosto cuando se enfrente a su archival histórico, Real Madrid. El Camp Nou lucirá un marco de lujo y todos los hinchas asistirán a la primera final de la Supercopa de España. El cuadro 'Merengue' llega con el cartel de favorito, pero en un clásico nunca se sabe.

TE PUEDE INTERESAR: Barcelona vs. Real Madrid ESPN EN VIVO DIRECTV: Supercopa de España en Camp Nou [Hora y canal]

Y es que el cuadro 'Azulgrana' llega tocado tras la sorpresiva salida de una de sus estrellas, Neymar, al PSG de Francia. Del mismo modo, no han realizado hasta el momento ningún fichaje para sustituirlo y todo indicaría que el ex AC Milan, Gerard Deulofeu arrancaría como extremo izquierdo.

Los dirigidos por Zinedine Zidane no han sufrido bajas en oncena titular; solamente se fueron Álvaro Morata al Chelsea y James Rodríguez al Bayern Munich. El DT francés guardó a Cristiano Ronaldo en la Supercopa de Europa y solo lo hizo jugar algunos minutos. Para el choque de mañana saldría desde el arranque.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona vs. Real Madrid: Theo apunta a titular en el once de Zidane para la ida de la Supercopa de España

Las dos escuadras se vieron las caras en un encuentro amistoso disputado en Estados Unidos y el club que se llevó el triunfo en aquella ocasión fue Barcelona. Sin embargo, los campeones europeos vienen de aplastar por 2-1 al Manchester United y con todo el plantel entero. Los 'Culés' confiarán en su máxima figura, Lionel Messi.

PROBABLES ALINEACIONES:

FC Barcelona: Ter Stegen; Aleix Vidal, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Deulofeu y Luis Suárez.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Theo; Casemiro, Kovacic, Kroos; Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema.

HORARIO

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 4.00 p.m. (ET) / 1.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 3.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10.00 p.m. (9.00 p.m. Islas Canarias).

CANALES

Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela: DirecTV

México, Costa Rica: Sky Planeta Fútbol, Sky HD

Estados Unidos: ESPN, ESPN 3 USA, ESPN Deportes Radio, ESPN Deportes USA, ESPN, ESPN Deportes+ USA.

España: TeleCinco España, TV3

Reino Unido: Watch ESPN, Sky Go UK, SKy Sports Football, Sky Go Extra, Sky Sports Main Event

Francia: Canal+ Sport

Alemania: LAOLA1 TV, TeleClub Sport Live, DAZN.

Italia: Nove TV

Holanda: Fox Sports 2

Portugal: Sport TV2