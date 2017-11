Barcelona, con Lionel Messi a medio tiempo, empató 0-0 con Juventus, pero pasó a octavos de Champions League

Barcelona, con Lionel Messi en la banca de suplentes en el primer tiempo, igualó en el Juventus Stadium ante el conjunto ‘bianconero’.

Barcelona, con Lionel Messi desde el segundo tiempo, empató 0-0 ante la Juventus de Italia en partido correspondiente por la Champions League. El cuadro de Valverde, sabiendo del duro partido del fin de semana ante el Valencia, mandó al campo de juego un equipo alterno que no pudo romper la paridad inicial durante los 90 de juego.

A pesar de que la Juventus le puso ganas y un poco más de aceleración a los ataques, la defensa del equipo azulgrana estuvo bien ubicada y, a su vez, el portero Marc André Ter-Stegen estuvo atento a los remates rivales.

Cabe destacar que con el empate a cero Barcelona mantiene el invicto, pero también aseguró el pase a los octavos de final de la Champions League.

Juventus: Buffon; Barzagli, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Higuain.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Digne, Sergio, Rakitic, Paulinho, Iniesta, Deulofeu y Suárez.

