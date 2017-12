Arsenal tiene el vestuario partido por culpa de Alexis Sánchez, según Thierry Henry

Arsenal está dividido y se reflejó en la celebración de Alexis Sánchez ante Crystal Palace que no pasó desapercibida para Thierry Henry.

Arsenal pasaría una crisis de compañerismo en la interna que se vio reflejada el último jueves en una celebración ante Crystal Palace (3-2) por la Premier League. El francés Thierry Henry, histórico exjugador de los 'Gunners', aseguró que el vestuario está partido.

Thierry Henry es comentarista de los partidos de Premier League y notó una curiosidad en el festejo del Arsenal ante Crystal Palace cuando Alexis Sánchez anotó el 2-1 parcial. ¿Qué sucedió? Según 'Tití', el chileno festejó el tanto junto a Mesut Özil, Granit Xhaka, Alexandre Lacazette y Shkodran Mustafi, mientras el resto de compañeros ni se asomó.

Alexis Sánchez termina contrato a fin de temporada y su futuro estaría lejos del Arsenal generando la ruptura, división y un clima hostil en el vestuario. "Hay división en el equipo. Él (Alexis) está diciendo a sus compañeros de venir y celebrar el gol. ¿Por qué no vienen? ¿No quieren celebrarlo?”, cuestionó el francés en televisión.

"No sé qué sucede allí dentro, pero normalmente cuando un compañero marca y no lo celebras. Lo que estoy intentando decir es que no estás aquí por Alexis, estás por el Arsenal. El Arsenal ha marcado, ve y celebralo", sentenció el francés que es el máximo artillero del club con 228 goles.

Arsenal marcha sexto en la Premier League con 37 puntos, 21 menos que el líder Manchester City.