Atlas vs. Santos Laguna EN VIVO ONLINE UNIVISIÓN ESPN: Partido por la Liga MX

Santos Laguna parte como favorito en su visita al Atlas este viernes a las 10:00 pm. Síguelo en directo a través de la Líbero.pe

El Santos Laguna del entrenador uruguayo Dante Siboldi, líder de la clasificación, visitará el viernes al Atlas a las 10:00 pm, colocado en el último lugar, en la decimotercera jornada del torneo Clausura 2018 del fútbol mexicano.

Aunque en el papel el duelo parece desigual, Siboldi asumió que será un duelo difícil porque el Atlas está necesitado de puntos para espantar la amenaza del descenso y querrá sumarlos en su estadio en el estreno de Gerardo Espinoza como nuevo entrenador.

"Va a ser un contrario difícil, lo estudiamos con una formación con línea de tres y ahora vamos a ver como plantea el juego el nuevo técnico. Debemos hacer nuestra línea de juego y mantener nuestro funcionamiento", señaló el manejador del Santos.

Con ocho victorias, dos empates, dos derrotas y 26 puntos el Santos ocupa el primer lugar dos unidades encima del Toluca y este viernes buscará sumar de a tres en coincidencia con el regreso a la cancha del caboverdiano Djaniny Tavares, líder de los goleadores con 12 anotaciones, recuperado de una dolencia.

Si bien para Siboldi será un añadido el regreso del africano, deberá hacer ajustes en su línea defensiva porque uno de sus mejores zagueros, Néstor Araujo, salió lesionado del partido de la selección mexicana contra Croacia el pasado martes y necesitará varias semanas para recuperarse.

Alineaciones probables Atlas vs. Santos Laguna

Atlas: Fraga, Máquez, Robles, Arreola, Jiménez, Barreiro, Vigón, Reyes, Aboagye, Caraglio y Gamica.

Santos Laguna: Orozco, Villafaña, Izquierdoz, Araújo, Abella, Martínez, Isijara, Vásquez, Lozano, Furch y Rodríguez.

Hora en vivo del Atlas vs. Santos Laguna



Argentina: 12.00 a.m.

Chile: 12.00 a.m.

Brasil: 1.00 a.m.

Perú: 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Paraguay: 12.00 a.m.

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Uruguay: 12.00 1.m.

España: 4.00 a.m. (domingo)



Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Atlas vs. Santos Laguna?



Si quieres seguir en Internet el Atlas vs. Santos Laguna, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.