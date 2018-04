Horacio Benincasa: "La pasamos muy mal para llegar a Cajabamba"

Horacio Benincasa no se calló nada luego del empate sin goles ante UTC en Cajabamba

Universitario sacó un valioso empate en su visita a UTC en Cajabamba y tras el partido, Horacio Benincasa aprovechó para contar lo mal que la pasaron para llegar a dicha ciudad.

"Tuvimos que despertarnos a las 7 de la mañana, luego desayunamos y almorzamos dos horas después y de ahí subimos al bus para llegar a esta ciudad y puedo decirles que el camino fue muy pesado. Realmente la pasamos muy mal para llegar hasta acá", dijo Benincasa.

Por si fuera poco, el defensor de Universitario de Deportes también lanzó un contundente crítica en contra de la comisión de licencias.

"Yo no entiendo cómo la comisión de licencias son tan exigentes para el tema de las canchas y no ven que en esta ciudad no hayan sitios en donde quedarse", agregó.