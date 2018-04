Puebla vs. Pachuca EN VIVO ONLINE UNIVISIÓN: Partido por Liga MX [HORA Y CANAL]

La LIGA MX tiene un partido importante dentro de su parrilla, Puebla recibe en el Estadio Cuauhtémoc a los ‘Tuzos de Pachuca’ por la jornada 14.

Puebla vs. Pachuca por LIGA MX. Creditos : Libero.pe

Puebla recibe el día de mañana a Pachuca, el equipo de Anderson Santamaría está alicaído porque la situación que vive no es del todo buena. Llega con varios partidos en derrota, generando la incomodidad dentro de la hinchada ‘Camotera’. La fecha 14 le pone como rival a Pachuca que también está necesitado de puntos. Desde las 7:00PM (Hora Peruana) está gestado el encuentro entre ambas escuadras.



El cuadro donde juega Anderson Santamaría, viene gestando una no tan buena campaña. Esto dado a que está ubicado en la posición n°7 con 17 puntos. Es por ello que no termina siendo tan tedioso como el presente de los locales, porque los primeros 8 van para la liguilla final. Donde se definen las verdaderas situaciones.

Por su parte Pachuca, llega con cuatro partidos perdiendo encima, solo consiguió tres derrota y un solo empate. Ubicándose en la posición °13 con 15 puntos. Con el factor aún más negativo, teniendo la cantidad de goles en contra más importante, poniéndolos en un papel bastante más endeble. Con la misión de levantar automáticamente. Porque el promedio apremia y la hinchada presiona semana a semana.

El punto de interés por el compatriota lo dio el técnico de Pueblo; Enrique Meza:

“Tenemos algunas bajas, es una que es la de Anderson Santamaría porque está enfermo de la garganta. Yo cometí el error de meterlo a jugar y ya venía con una infección de donde fue a competir. Me equivoqué en meterlo a jugar”.

Siendo la visita un poco más puntual al presente y situación complicada, sin exaltar del todo los momentos que están viviendo:

"Hay muchísimas posibilidades de estar en la Liguilla, sabemos la importancia del partido del fin de semana, estamos a dos puntos y no conozco otra alternativa (para conseguir el boleto) que no sea trabajar para sacar los tres puntos en Puebla", aseguró Erick Aguirre, entrenador del Pachuca en conferencia de prensa.

CANALES:

México: Univision y TDN

Estados Unidos: Univision Deportes, Univision, Univision NOW y fuboTV.



HORARIOS:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 07:00 p.m.

Estados Unidos: 08:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 06:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 09:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 02:00 a.m.