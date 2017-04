Jürgen Klopp le mandó un mensaje al Barcelona que está interesado en Phillippe Coutinho

Jurgen Klopp asegura que Phillippe Coutinho no se moverá de Liverpool por lo que descarta la partida del brasileño al Barcelona en el próximo mercado de fichajes.

Para nadie es un secreto que Barcelona está interesado en Phillippe Coutinho, el más el propio Neymar ha salido hablar que sería maravilloso tener de compañero a su amigo que hoy brilla en el Liverpool de Jurgen Klopp, precisamente, hoy el técnico de los 'Reds' salió hablar del interés por su jugar dejando un tremendo mensaje al club español.

"No me preocupa, creo que Coutinho está muy bien aquí y se siente cómodo", señaló Klopp sobre el interés del Barcelona por su jugador estrella. Es más, el técnico del Liverpool está seguro que no se marchará porque el brasileño se siente importante dentro y fuera del equipo.

Coutinho ha recuperado su mejor nivel tras superar una dura lesión en la rodilla, el brasileño de 24 años es pieza clave en el esquema de Klopp y así lo hizo saber el técnico alemán. "Cuando Coutinho está en forma puede llegar a marcar la diferencia en el partido", sentenció el DT.

Lo cierto es que Phillippe Coutinho renovó su contrato hasta junio del 2022, por lo que sí el Barcelona solo debe llegar a un acuerdo con el jugador y el Liverpool para pagar lo que el club inglés pido, teniendo siempre en cuenta que la normativa de la Premier los contratos no tienen cláusulas de rescisión como sucede en el resto del mundo.

DATO:

A sus 49 años, Jurgen Klopp ha dirigido a tres clubes, debutó como DT en el Mainz 05, dicho sea de pasó ahí hizo toda su carrera como futbolista. También dirigió a Borussia y ahora a Liverpool.