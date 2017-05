Barcelona: Gerard Pïqué responde a los insultos de Dani Carvajal en Cibeles

"Ya hemos conversado", explicó Gerard Piqué, jugador del Barcelona, luego de que en la plaza de Cibeles recibiera el insulto de 60 mil personas por la acción que inició Dani Carvajal, del Real Madrid.

Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, nunca espero escuchar su nombre coreado por más de 60 mil hinchas del Real Madrid en la plaza de Cibeles. Sin embargo, el mensaje no era para nada amistoso: "Piqué, cabrón, saluda a la afición". Pero ¿quién fue el responsable de esta frase? Tras análisis al video, se observa que Dani Carvajal y, posteriormente, Isco fueron los que incitaron al madridismo.

El diario "El Mundo" logró comunicarse con Gerard Piqué para saber su posición al respecto con su compañero en la selección española, Dani Carvajal. El "Presi" aseguró que ya habló al respecto con el jugador madrileño.

"Es una frase hecha para acordarse del rival, no lo considero un insulto, es un momento de euforia y celebración que considero normal y lógico. Juego con él (Dani Carvajal) a las cartas en la selección, es un buen tío. Me envió un mensaje y no tenía ni que disculparse, lo hacemos unos y luego los otros, no hay que darle mas importancia", dijo Gerard Piqué quien se perdió el último cotejo del Barcelona frente al Eibar en la liga española.

(VIDEO: sport.es)

El Barcelona buscará salvar la temporada ante el Alavés por la final de la Copa del Rey a disputarse el próximo sábado 27 de mayo en el Vicente Calderón.

DATO: El zaguero Gerard Piqué podría incorporarse al grupo y estar a disposición de Luis Enrique, quien dirigirá su último partido en Barcelona, para este cotejo importante.