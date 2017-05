Presidente del Atlético de Madrid afirma que ningún club se ha acercado para preguntar por el francés Antoine Griezmann y que nadie lo hará porque la cláusula de salida es muy alta.

Atlético de Madrid niega fichaje de Antoine Griezmann por el Manchester United Fuente : AP

Lo tiene claro. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó en una radio española que el francés Antoine Griezmann se quedará en el equipo colchonero y no será transferido el próximo período de fichajes, debido a que la cláusula de salida es muy alta.

En conversación con RMC, Cerezo afirmó que Griezmann pertenece al Atlético hasta el 2021 y que ningún equipo, incluído el Manchester United, preguntó en las últimas semanas por el delantero.

"La situación es que Antoine Griezmann es jugador del Atlético, que tiene contrato hasta 2021. Nunca me ha dicho que quiera salir. No me sorprenden sus declaraciones. todos los días, durante meses, los periodistas le hacen la misma pregunta. Creo que es un poco molesto responder siempre a lo mismo cuando todo el mundo conoce su situación", dijo.

Tan seguro está Enrique Cerezo de que su club está fuerte que hasta aseguró que su gerente deportivo no se irá de la institución, a pesar de tener una oferta del PSG. Considera que junto con Diego Simeone deben continuar juntos con el equipo.