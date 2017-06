Carlos Salom, el exjugador de Cienciano que la rompió en Chile y dio el salto a la Liga MX

El delantero argentino tuvo un paso fugaz por Cienciano por allá en el 2008 y hoy ha dado el paso más importante en su carrera.

¿Te acuerdas de Carlos Salom? Probablemente que no. El delantero argentino llegó a Cienciano cuando apenas tenía 21 años a préstamo de Barracas Central para reemplazar a Gustavo Vassallo, que dio el salto al Emelec de Ecuador. No obstante, no puedo hacerse del titularato al tener por delante a Piero Alva y Mauricio Montes y apenas hizo 3 goles en 12 partidos jugados con la camiseta del 'Papá'.

Luego de un par de años en el ascenso y en la Primera de su país, Carlos Salom desembarcó en el fútbol chileno, donde encontró su mejor nivel primero con Concepción y luego con Unión Española.

Justamente la temporada pasada el hoy delantero de 30 años brilló con la camiseta de los 'hispanos' al anotar 12 goles en la liga local y 4 en la Copa Chile.

Desde México, siempre atentos al mercado chileno, no dudaron en seguir a Carlos Salom y fue el Puebla el que logró su fichaje para el Apertura 2017.

Carlos Salom anotó 53 goles con la Unión Española desde su llegada en 2013.