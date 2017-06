Ronaldinho: Brasilero cenó con famosa conejita PlayBoy peruana [FOTO]

Todos conocen que una de las debilidades de Ronaldinho son las fiestas y las mujeres. El exdelantero brasilero es constantemente captado con hermosas mujeres en sugerentes fotos y situaciones.

No cabe duda que Ronaldinho no solo tiene la especialidad de divertirse en el gramado de juego sino fuera de el. El exBarcelona fue captado con una hermosa chica, sin embargo, la noticia en si es que es peruana, si como lo lee, peruana.

Hace algunos dias se dio a conocer que la modelo peruana Ania Gadea fue la hermoza modelo que dio algunos detalles de la cena que tuvo con el campeón del mundo, la cual tuvo guardado desde hace algunos meses.

Cuando fue consultada, la peruana aseguro “Sí, tuvimos una cena. No quiero hablar de eso, jajaja. Es una persona amable, humilde, quizá no es como lo pintan. Es muy tranquilo, pero no deseo hablar más de él”,aseguro.

Cena juntos. #aniagadea #ronaldinho #cena #momentos Una publicación compartida de ANIA GADEA (@aniagadea) el 13 de Nov de 2016 a la(s) 5:13 PST

La modelo confeso que en los próximos meses viajará a Estados Unidos para conocer a Hugh Hefner, el creador de Playboy. Sin duda Ronaldinho no pierde esa esencia de casanova.

EL DATO

Ronaldinho es embajador de FC Barcelona y tiene la chance de viajar a varios países

Vive simple, sueña grande #playmate #playboy #playboymx #playboybrasil #aniagadea Una publicación compartida de ANIA GADEA (@aniagadea) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 2:05 PDT