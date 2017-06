Arturo Vidal ratifica declaraciones sobre Marcelo Bielsa: ¿Por qué reniega tanto del 'Loco'?

El volante de la selección chilena no se escondió luego de las polémicas palabras que profirió sobre Bielsa, un técnico que consideró siempre prescindible al 'Rey'.

Para muchos, Marcelo Bielsa fue "el gran revolucionario del fútbol chileno" tal cual las palabras de Juan Antonio Pizzi, no obstante, Arturo Vidal discrepa con las palabras del actual seleccionador de la 'Roja'.

"Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones", sostuvo el futbolista del Bayern Múnich al diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'.

Tras el empate 1-1 de Chile ante Alemania en Kazán, la prensa le tocó el tema a Arturo Vidal, que no matizó sus palabras. "Yo lo dije y creo que es verdad. (Bielsa) fue un entrenador que llegó y no ganamos nada con él, como como con los otros entrenadores", disparó.

De acuerdo a prensa chilena, el quiebre entre Arturo Vidal y Marcelo Bielsa se dio debido a la negativa del primero en jugar el Torneo Esperanzas de Toulón en 2008 y después porque el entrenador argentino nunca le pudo hallar el puesto al 'Rey Arturo'.

Arturo Vidal, que entre 2007 y 2011 militó en el Bayer Leverkusen, fue alineado por Marcelo Bielsa como volante central, stopper por izquierda y hasta de lateral izquierdo, pero nunca llegó a convencer al 'Loco' y fue varias veces prescindible en las alineaciones de Chile.

El hoy jugador del Bayern Múnich se perdió varios partidos de las Eliminatorias Sudáfrica 2010 por decisión técnica y en el Mundial fue titular como defensa en dos partidos, pero jamás llegó a asentarse o convencer a Bielsa.

Es más, se dice que Marcelo Bielsa recriminó duramente a Arturo Vidal durante un entrenamiento. "Arturo todo lo que usted hace es un desorden. De nada sirven las piernas a la altura de la cabeza… Si quiere jugar conmigo, debe hacer el trabajo que se le pide, no el que usted cree que hace falta. No hacen falta los héroes en el fútbol", habrían sido las palabras del 'Loco' que el 'Rey' nunca le perdonó.

Arturo Vidal se volvió imprescindible en Chile ya luego con Borghi, Sampaoli y Pizzi jugando como volante central, la posición que le permitió brillar en la Juventus y el Bayern Múnich.