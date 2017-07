Sporting Cristal le puso la ‘cruz’ a Henry Gambetta: “No debe dirigir más”

Sporting Cristal, a través de su gerente general, Carlos Benavides, afirmó en Twitter que Henry Gambetta no debe dirigir más partidos al club cervercero en lo que resta del campeonato Descentralizado 2017.

“Es un escándalo Gambetta, no debe dirigir más”, fueron las contundentes palabras del gerente general de Sporting Cristal, Carlos Benavides, quien aseguró en su cuenta de Twitter que el colegiado peruano no puede ser más juez en los partidos del conjunto cervecero, porque “no está perjudicando”.

Para el directivo celeste, el trabajo de Henry Gambetta deja mucho que desear y, por ende, el club bajopontino presentará un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) para que la presencia del central ya no se produzca en los duelos de Sporting Cristal en lo que resta del año.

En tal sentido, Benavides etiquetó en su comentario en Twitter al presidente de la Conar, Víctor Hugo Rivera, quien le respondió con la siguiente interrogante: “Si todos son anticristal, como usted dice, entonces, ¿quién debe arbitrarles?

Ante la reacción de Rivera, el gerente general de Sporting Cristal le comentó: “Estamos enviando una carta y video preparados para juntarnos. A veces es a favor y, otras, en contra, pero este año preocupa lo que viene sucediendo”.

Para Sporting Cristal, los duelos ante Comerciantes Unidos, Sport Rosario, San Martín y Deportivo Municipal están bajo la lupa.