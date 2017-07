Jefferon Farfán sabe que Alianza Lima está líder del Torneo Apertura, por lo que la 'Foquita' apuesta todas sus fichas a los íntimo en que este año levantarán la el título nacional.

Jefferson Farfán apuesta todo porque Alianza Lima será campeón del Descentralizado 2017

Lejos del Perú, Jefferson Farfán se encuentra concentrado en el Lokomotiv de Moscú pero tampoco se olvida de su amado equipo Alianza Lima. 'La Foquita' sueña con volver al equipo de La Victoria y cumplir uno de sus más grandes anhelos como futbolista, es más ya hizo una promesa al hincha blanquiazul.

"Le jugo todas mis fichas a que Alianza Lima campeona este año. Tiene buena gente y un gran entrenador", afirmó Jefferson Farfán en un vídeo en vivo que realizó en su cuenta de Instagram la tarde de ayer martes. El exjugador del Schalke aseguró que la directiva está haciendo un buen trabajo y todo depende del plantel.

"Pronto cumpliré mi sueño realidad y jugaré en mi Alianza Lima", agregó el jugador del Lokomotiv de Rusia. Jefferson Farfán tiene como meta volver a Alianza Lima pero antes deberá pasar una serie de cosas como el club íntimo cancelarle toda la deuda que tiene con el delantero nacional.

Como se sabe, Alianza Lima es puntero del Torneo Apertura con 16 puntos en 8 fechas, es más tiene un partido pendiente con Sporting Cristal que se jugará el próximo miércoles en el Estadio Nacional, y de ganar, pasará a ser el único líder del campeonato.

Con respecto a la Selección Peruana, Jefferson Farfán no descartó ni confirmó que será convocado para los partidos contra Bolivia y Ecuador por las Eliminatoria sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018. "No sé si regreso o no, eso va a depender de lo que haga yo jugando", precisó.

DATO:

Jefferson Farfán podría ser la sorpresa en la próxima lista de Ricardo Gareca, los convocados saldrá en la segunda semana de agosto.