“Chagui” Fernández confesó que Pedro Troglio lo pidió para Universitario. Cremas tendrán un cupo de extranjero vacante, pues Manicero se irá a UTC. Gino Guerrero también será merengue.

Universitario busca fichar a Álvaro Fernández y Gino Guerrero para el Clausura

Pedro Troglio pidió refuerzos para el Clausura. El primer deseo del DT fue Gino Guerrero y es un hecho que dejará UTC apenas se abra el libro de pases y fichará por Universitario.



¿Cómo se dará el tema? El “Lobo”-se dice- resignará un dinero para salir de Cajamarca y así al toque irá a Ate.Sin embargo, la “U” también tendrá que poner de la suya. Algo de billete y, además, ceder a Adrián Ugarriza y, ojo a esto, el argentino Diego Manicero.

Ya con un extranjero menos se abre el cupo y es ahí que Troglio hizo un pedido especial. ¡Atención!

Su nombre es Álvaro Fernández, uruguayo de 31 años. Juega de volante mixto y también va por izquierda y derecha. Lo mejor: tiene gol. Su último club fue el Seattle Sounders de la MLS.

Troglio lo “manya” bien, lo dirigió entre 2014 y 2016 en Gimnasia y Esgrima La Plata. Para confirmar la noticia, en LÍBERO nos comunicamos con el propio “charrúa” y confirmó el llamado de la “U”.

“Si bueno a Pedro lo conozco hace bastante, algo me dijeron, pero tengo entendido que tienen los cupos de extranjeros completos. No descarto nada. Desde hace 10 días me enteré”, dijo el “Chagui”.

Mientras que en Enrique Rodríguez, agente del volante, fue más allá. “Está el interés de la “U” por Álvaro Fernández. Es un jugador que Troglio pidió y esperamos la definición. La información es real”, contó.

Acto seguido, indicó que “La dirigencia de la “U” es muy buena y Pedro lo tuvo y lo quiere, así que vamos a estirar todo lo posible para que se pueda dar”.

EL DATO

El volante Álvaro “Chagui” Fernández jugó por Uruguay la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.