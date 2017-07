Universitario vs. Sport Rosario EN VIVO ONLINE GOL PERÚ: partido por el Torneo Apertura

Universitario trepó al Huascarán para apagar a canallas y pelear la punta. “Rulo” viene de ganar tres partidos al hilo, pero nunca celebró en altura.

Universitario vs. Sport Rosario juegan este sábado 15 de julio (8:00 p.m./Gol Perú) en el Estadio Rosas Pampa, por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Los 3052 metros de altura no deben ser excusa para Universitario. Hoy no. Mucho menos el hecho de haber viajado en bus durante ocho horas y no en avión hasta Huaraz. Es momento de sacar a relucir la estirpe como el más grande y ganarle hoy al Sport Rosario para seguir respirándole la nuca a los punteros. De paso, asegurar el cuarto triunfo al hilo.

En una semana “movida”, el técnico Pedro Troglio le puso una coraza a sus jugadores y ordenó nuevo sistema para dar el batacazo al pie del Huascarán.

El 3-4-3 es el sistema táctico que la “U” mostrará esta noche y tendrá el regreso en el arco de Carlos Cáceda; mientras que la línea de tres estará formada por Werner Schuler, Alberto Rodríguez y Horacio Benincasa. Como volantes laterales van Aldo Corzo y Jersson Vásquez.

En la primera línea de volantes irán el venezolano Arquímedes Figuera y el juvenil Enmanuel Páucar. Como extremos el panameño Alberto Quintero (en gran nivel) por izquierda y por derecha Roberto Siucho. El “9”: Hernán Rengifo.

En la “U” tienen claro que si no ganan hoy a los “canallas”, las opciones del título se alejan. La idea es seguir pisándole los talones a los líderes, pero cuidado que los huaracinos son de temer y saben que la crema de “Rulo” nunca ganó en altura.

POSIBLES ALINEACIONES

Sport Rosario: Libman, Madrid, Bernaola, Cánova, Rabanal, Goyoneche, Beltrán, Adrianzén, Jasaui, Lavandeira y Posito.

Universitario: Cáceda, Schuler, Rodríguez, Benincasa, Corzo, Vásquez, Figuera, Páucar, Quintero, Siucho y Rengifo.