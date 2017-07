Alianza Lima: La espeluznante caída de Leao Butrón que lo dejó fuera del partido ante Sport Huancayo [VIDEO]

En el Alianza Lima vs. Sport Huancayo, Leao Butrón tuvo que retirarse en ambulancia debido a una terrorífica caída al borde de su área en la fecha 10 del Torneo Apertura.

Alianza Lima tuvo un primer tiempo de ensueño en Estadio Alejandro Villanueva y le metió dos golazos al Sport Huancayo. Sin embargo, el capitán Leao Butrón tuvo que retirarse lesionado de la cancha debido a que se sufrió una aparatosa caída que puso en alerta a todo el comando técnico.

El arquero 'Blanquiazul' salió a cortar un balón fuera de su área y tuvo un fuerte choque con Carlos Preciado. Y es que Leao no pudo evitar golpearse la nuca cuando se desplomó al césped y para su suerte no se dobló el cuello. Pese a que volvió a jugar, Pablo Bengoechea lo sacó para que no se lesione.

Butrón queda totalmente descartado para el encuentro ante Sporting Cristal este miércoles en el Estadio Nacional. De esta manera, el cuadro aliancista suma su tercer jugador lesionado, ya que Óscar Vílchez no podrá jugar por lo menos todo lo que queda del Torneo Apertura. La otra baja es Kevin Quevedo.

Según los primeros diagnósticos, Butrón tendría una contractura cervical y estaría mínimo una semana fuera. Pese a que dicen que no es una lesión de gravedad fue trasladado a una clínica local para que sea analizado más detalladamente.

Leao Butrón jugó en la San Martín entre 2006 y 2012.