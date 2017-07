Médico de Alianza Lima reveló el estado de Leao Butrón

Hugo Blácido aseguró que la lesión de Butrón no es de consideración y no descartó su presencia en el clásico del miércoles ante Sporting Cristal.

Leao Butrón atendido por Hugo Blácido. Creditos : LIBERO

Leao Butrón asustó a todos en Matute cuando fue a cortar un pase largo con destino a Carlos Preciado. El arquero de Alianza Lima cayó mal y debió ser atendido inmediatamente por los médicos de su club. Pese a sus deseos de continuar en el campo, finalmente terminó pidiendo su cambio cuando apenas iban 5' del duelo ante Sport Huancayo.

TE PUEDE INTERESAR: La espeluznante caída de Leao Butrón que lo dejó fuera del partido

El arquero de Alianza Lima fue llevado a una clínica local para ser atendido y, tras serle realizado los primeros estudios, el médico Hugo Blácido dio su diagnóstico en una comunicación con Gol Perú.

"Estoy en la clínica, he visto las radiografías, tomografías. Gracias a Dios no hay complicaciones. Es una contusión cervical, está muy adolorido. Va a quedarse en la clínica, no hay mayor problema", sostuvo el doctor de Alianza Lima.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores memes tras el empate de Alianza ante Huancayo

Blácido no quiso descartar la presencia de Leao Butrón en el duelo del próximo miércoles ante Sporting Cristal. "Su pronóstico es bueno, hay que esperar qué acontece mañana en su evolución. Las 12 primeras horas van a ser importantísimas. El resto del plantel, sin novedad", puntualizó.

EL DATO:

Alianza Lima empató 3-3 ante Sport Huancayo en Matute y quedó a dos puntos del líder Real Garcilaso.