Sporting Cristal: Ray Sandoval se proyecta a concretar su sueño "Me gustaría ir a Europa, jugar en Manchester United"

Ray Sandoval reconoció mantener intacta su ilusión de volver a la selección y jugar en un grande como el Manchester United, pero ahora Sporting Cristal es su presente y desea el título.

Sporting Cristal volvió a encontrar con Pablo Zegarra el camino para lograr el título del Torneo Apertura. Ray Sandoval es uno de los jugadores que el nuevo entrenador le dio la confianza y con goles empezó a cobrar esa revancha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alianza Lima y Sporting Cristal prometen regalarnos un partidazo este miércoles

El 'Rayo' es uno de los elementos en la actualidad con mayor proyección en el club y exportable para jugar en el extranjero, por ello comenzó a pensar un poco en su futuro y sabe que depende solo de él si quiere realizar sus sueños.

"Yo trabajo día a día para jugar afuera, me gustaría ir a Europa, jugar en Manchester United", declaro en RPP e incluso admitió a los jugadores que admira en la actualidad. "Admiro a Cristiano Ronaldo y a José Mourinho".

NO TE LO PIERDAS: Sporting Cristal: Ray Sandoval le puso la puntería a Alianza Lima

Por último también se refirió a la selección peruana a la cual muchos comenzaron a pedirlo y quizás sea una de las sorpresas para enfrentar a Bolivia y Ecuador. "Me ilusiona si me convocan pero lo tomo con calma. Si me dan a oportunidad la aprovecharé de la mejor manera".

EL DATO

Ray Sandoval fue separado en dos ocasiones a entrenar en la reserva por problemas extra deportivos.