'Chalaca' Gonzáles sobre Raúl Ruidíaz: "juega en México gracias a un gol con la mano, sabemos su nivel"

César 'Chalaca' Gonzáles sorprendió con sus declaraciones sobre Raúl Ruidíaz quien acaba de recibir varios premios como mejor jugador en la Liga MX.

César 'Chalaca' Gonzáles, exjugador y extécnico de selecciones de menores arremetió contra el delantero peruano Raúl Ruidíaz asegurando que se ha sobredimensionamiento su imagen a nivel internacional.

En Ovación, 'Chalaca' Gonzalés fue consultado sobre el desempeño de Raúl Ruidíaz en el Morelia. "Ruidíaz no es un talento, es un jugador muy vivo, pero sin querer desmetecerlo, al contrario, me sorprendi totalmente que se haya ganado esos tres premios, a pesar que el fútbol mexicano es un fútbol fuerte, de mucho contacto. Es una satisfacción que los haya logrado jugando todo el año la baja. Y encima no es titular en la selección, es un suplente", dijo.

Luego, el extécnico de Sport Boys y Alianza Lima agregó. "Yo no sé qué podría cambiar la valoración que podemos tener de él esos tres premios que ha logrado, si nosotros sabemos hasta dónde nos puede dar Ruidíaz. Es un chico rápido, hábil sagaz, vivo, gracias a su sagacidad está en México, gracias al gol que hizo con la mano, una viveza peruana. Pero sabemos cuál es el nivel de Ruidíaz", indicó.

'Chalaca' aseguró que la talla y la condición física hacen meritorio lo hecho en México por Raúl Ruidíaz. "Yo he conversado con dos personas que han estado en el fútbol mexicano. El profesor Techera, incluso, es mi amigo, y me dice que el fútbol mexicano no está en un nivel espectacular. Lo de él es meritorio, con el tamaño que tiene, el físico que tiene. Si nos vamos a la excepción a la regla, hay jugadores que impactan. Él es un jugador hábil mentalmente y eso lo ha hecho ganar los premios que tiene, sorpresivo, sí", precisó.

Respecto a su preferencia entre Raúl Ruidíaz y Jefferson Farfán dijo. "Yo estuve siguiendo a Farfán, y para mí era él. Porque sino, hay que cambiar todo el sistema. Y Farfán se asemeja mucho a Paolo. Si es que hay que jugar en función de un nueve en punta, está Bulos, está Farfán, hasta Pizarro, esta Succar, pero el estilo de Ruidíaz no es el nueve que es Farfá", afirmó.

Finalmente cerró "Ruidíaz se ha ganado todo a punta de sacrificio, pero es otro estilo. Pero Maestri, Mendoza eran más 'nueves'. Eran más grandes, lo de este chico, es su habilidad. Es como Cueva, uno que pensé que no iba a triunfar en Brasil, pero su habilidad lo hizo triunfar".

EL DATO

César 'Chalaca' Gonzáles estuvo hace unas semanas en Europa donde recibió algunas actualizaciones técnicas.