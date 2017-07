Municipal quiere de vuelta a Pablo Lavandeira, pero...

El volante uruguayo es el deseo del comando técnico y la dirigencia de Municipal, sin embargo, el contrato que mantiene con Sport Rosario es la gran traba.

Pablo Lavandeira podría pegar la vuelta a Municipal para el Torneo Clausura. El uruguayo no se siente a gusto en Sport Rosario y desde el club edil lo sondearon, no obstante, su salida no es fácil y deberá solucionar el mismo problema que evitó su continuidad a principios de año: su salario.

"Tenemos mucho agradecimiento con Pablo (Lavandeira), ha sido un jugador muy querido. Él tiene contrato vigente con Sport Rosario y nosotros no podemos pretenderlo si es que él no arregla su situación en Rosario", indicó el presidente Óscar Vega a GolPerú.

Desde Municipal quieren de vuelta a Pablo Lavandeira, pero aclararon que no piensan cometer ninguna locura. "Somos muy respetuosos en ese sentido pero no puedo negar que nos encantaría. Si él arreglara su tema en Sport Rosario y se adaptara a nuestras condiciones económicas sería bienvenido a la institución", sostuvo.

Óscar Vega, por otro lado, se refirió a la situación de José Manzaneda, actualmente a préstamo en Cantolao. "Manzaneda es jugador de Municipal. Nosotros somos dueños del 100 por ciento de su pase, ellos tienen una opción de compra pero que no se puede ejecutar este año. Los derechos federativos son de Municipal, él tiene contrato hasta fines de 2018 y él tiene que regresar a Municipal a fin de año", sentenció.

Pablo Lavandeira anotó 9 goles en 44 partidos con Municipal en el Descentralizado 2016.