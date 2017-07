Leao Butrón y su emotivo mensaje tras el triunfo de Alianza Lima

Golero de Alianza Lima volvió a ser figura en la victoria del elenco de Pablo Bengoechea ante Juan Aurich, tomando la punta del Torneo Apertura.

Entre aplausos salió Leao Butrón hacía los vestuarios del estadio de Matute. Un reconocimiento de la hincha de Alianza Lima al ver como su capitán salvaba a su equipo de un claro empate ante Juan Aurich. El golero íntimo tras la victoria, publicó un emotivo mensaje en su Instagram para sus compañeros y aficionados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alianza Lima venció 2-0 a Juan Aurich y sigue invicto en Matute

Leao Butrón sacó hasta cuatro ocasiones de gol durante el partido ante Juan Aurich, llevando de nuevo a Alianza Lima a la cima del Torneo Apertura. El golero íntimo sabe lo difícil que es el campeonato y por ello quiso graficar con una imagen lo que cuesta sumar tres puntos, dejando en claro que no solo él es el artífice de la buena campaña 'grone'.

"Quiero agradecer a todos porque hacen que el equipo siempre se sienta local, agradecer a mis compañeros porque a pesar de esta seguidilla de partidos los muchachos corren con mucho amor propio y por eso lucharemos hasta el final este campeonato", dicen sus primeras palabras en Instagram.

Luego agrega. "Dejo esta foto porque es el reflejo de lo que debemos ser siempre y no quiero terminar sin agradecer lo que me hizo sentir la gente que vino al estadio, me llena de mucha responsabilidad cada vez que visto esta hermosa camiseta", escribió.

Leao Butrón pasa un espectacular momento con Alianza Lima. Sus buenas actuaciones le aseguran un llamado para la fecha doble de Eliminatorias con Perú y hasta incluso pone en duda el puesto de Pedro Gallese, titular para Ricardo Gareca.

NO TE LO PIERDAS: Alianza Lima: Leao Butrón sacó hasta cuatro pelotas de gol y confirmó que atraviesa por su mejor momento

EL DATO

Leao Butrón no es llamado por Perú desde las Eliminatorias a Brasil 2014 en la era Sergio Markarián.

Quiero agradecer a todos porque hacen que el equipo siempre se sienta local, agradecer a mis compañeros porque a pesar de esta seguidilla de partidos los muchachos corren con mucho amor propio y por eso lucharemos hasta el final este campeonato. Dejo esta foto porque es el reflejo de lo que debemos ser siempre y no quiero terminar sin agradecer lo que me hizo sentir la gente que vino al estadio hoy, me llena de mucha responsabilidad cada vez que visto esta hermosa camiseta.....GRACIAS A TODOS.... ARRIBA ALIANZA TODA LA VIDA! Una publicación compartida de Leao Butrón (@leaobutron) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 10:15 PDT