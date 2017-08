Jorge Sampaoli habla en exclusiva sobre las chances de Perú en esta Eliminatoria

Jorge Sampaoli estuvo en Lima solo unas horas y se dio tiempo para charlar en exclusiva con LÍBERO. El “Hombrecito” habló de su amor por Sport Boys, de Bielsa, de Messi y dejó en claro cuáles son las reales opciones de nuestra selección en las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

Fue el hombre más buscado del país en Fiestas Patrias. Su rostro acaparó portadas. Su nombre retumbó cabinas de radio y fue tendencia en redes sociales. Jorge Sampaoli permaneció en el país menos de 48 horas para festejar los 90 años de su amado Sport Boys y LÍBERO fue el único medio en conversar en exclusiva con él antes de retornar a Buenos Aires e iniciar una gira europea con la selección argentina. El “Hombrecito” selló un compromiso entrañable para apoyar al conjunto rosado cuando lo necesite.

Cruzando la Cordillera de los Andes, 40 millones de argentinos le piden el título en Rusia 2018, pero el argentino se dio tiempo de analizar las chances reales de Perú en las Eliminatorias y más.

“Don Sampa” ahora acaricia el éxito y se ubica entre los técnicos top del mundo, por eso es harto difícil llegar hasta él. Responde lo que quiere, si es que se siente cómodo. Y eso pasó con LÍBERO.

¿Cómo sintió su regreso al Callao, a su Sport Boys?

Fue largo, con muchas charlas. Fue lindo reencontrarme con la gente del Callao. Estuvo bueno. Lo disfruté. Tenía una agenda un poco apretada, pero tenía ganas de estar en el Callao, con toda esta gente. Boys tiene que volver a Primera.

El hincha rosado ya lo considera un ídolo por volver y ayudar en la celebración de los 90 años.

Estoy eternamente agradecido al club. Mi gran impulso lo di acá. Cuando se me necesite, siempre voy a estar. Boys me permitió ser quien soy y siempre lo voy a tener en mi corazón. Desde el 2003 que no pisaba el Grau. Entre los partidos que más recuerdo están el 3-2 a Cristal en el Callao y el 4-3 a la “U” en el Nacional.

¿Cree que se menosprecia al fútbol peruano?

No. El valor se lo da uno. Eso no puedo comentar porque hace tiempo que no estoy acá.

¿Se identifica usted con algún futbolista peruano?

Con Johan Fano. Cada uno tiene una historia diferente, pero a la vez paralela porque nosotros fuimos creciendo juntos en etapas con Bolognesi. El estímulo de superación que hemos tenido es parecido.

¿Considera que Johan Fano pudo llegar a Europa?

Sí porque en un tiempo estuvo muy bien como para poder jugar en Europa. Una lástima que no haya tenido la chance porque era un centro delantero completo.

¿Qué siente que el gran Marcelo Bielsa haya dicho que usted ya lo superó?

Es un orgullo escuchar esas palabras, me pone contento, pero en el fútbol hay que seguir en el día a día. Todo va cambiando, todo se va modificando.

El hincha peruano sueña todavía con ir al Mundial de Rusia 2018. ¿Considera que Perú tiene chances de clasificar al Mundial?

Y... está lejos. Por ahí si le mantienen los puntos (del partido contra Bolivia en La Paz). Sin embargo, tiene que ganar a Bolivia y Ecuador. Tiene que ganar los dos partidos.

¿Cuál es el rol de Lionel Messi en la selección Argentina?



Es el único titular, el resto serán evaluados y analizados. Para mí fue de mucha suerte llegar cuando le levantan la suspensión.

¿Cómo fue su primer contacto con él?

Me dijo que está muy ilusionado con el proyecto, se trata del mejor jugador del mundo y desde ese punto nace cualquier equipo.

Muchas gracias por su tiempo, profesor.

Gracias a ustedes. La estima con este país es recíproca.

EL DATO

El DT de Argentina prometió volver a fin de año si es que Sport Boys logra el ascenso a la Primera División del fútbol peruano.

SU TRAYECTORIA EN IMÁGENES

Así fue su exitosa carrera del Jorge Sampaoli, hoy uno de los técnicos más cotizados del mundo

2002. Un desconocido argentino llamado Jorge Sampaoli llega a Perú para dirgir al Juan Aurich de Chiclayo.

2003. Asume en Sport Boys con muchas ilusiones. Armó un equipazo y se metió en el “bobo” del Callao.

2004. El recordado Bolognesi de Tacna lo contrata y allí conoce a Johan Fano. La hizo recontra linda.

2011. Tras estar en Emelec de Ecuador, es fichado por la U. de Chile. Fue campeón de la Copa Sudamericana.

2012. La selección de Chile le pone los ojos y se convirtió en uno de los técnico TOP a nivel mundial.

2016. “Don Sampa” sintió un desgaste en la selección de Chile y el Sevilla de España se hizo de sus servicios.

2017. A lo grande y con todos los elogios posibles, Sampaoli fue anunciado como DT de Argentina. Sueño cumplido.