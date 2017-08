Ayacucho FC dejó una carta en la puerta de la casa de 'Tenchy' Ugaz como forma de despido

Ayacucho FC empieza a cortar cabezas pero no de la manera correcta como lo hizo con 'Tenchy' Ugaz. Los 'Zorros' despidieron con una carta que dejaron en la puerta de la casa del futbolista.

Su floja campaña en el Torneo Apertura hace que Ayacuco FC empiece a rescindir contratos a algunos futbolistas aparentemente por bajo rendimiento. Sin embargo es cuestionado por la forma que lo hace, tal como sucedió con 'Tenchy' Ugaz quien se dio con la sorpresa que ya no continuará en el equipo mediante una carta notarial que se encontró en la puerta de su casa.

"No es la forma que te manden una carta notarial, de despido por debajo de la puerta", declaró el exfutbolista de Deportivo Municipal para el programa Negrini Lo Sabe de Radio Ovación sobre su salida del club ayacuchano antes que finalice el torneo.

Según el futbolista, su salida del club lo tomó por sorpresa porque tenía una buena relación con la dirigencia de Ayacucho FC, y además, no fue la manera correcta en que se debe ir. "Yo me llevo bien con la dirigencia, el señor Cotrina, Ramírez, el cuerpo técnico, no he tenido ningún problema. El club está en su derecho de terminar el contrato pero no de esa forma", agregó.



'Tenchy' Ugaz además confesó que otros jugadores también están negociando su salida del equipo. Ellos son Víctor Eugenio, Fabián Gonzáles y Junior Huerta quien no continuarían en el equipo en esta temporada.

Como se sabe, Ayacucho FC apenas ha sumado 15 puntos en 14 fechas del Torneo Apertura, mientras que en la tabla general del acumulado está fuera de la zona del descenso, pero tampoco es que esté lejos, apenas 9 puntos lo separa y en 16 fechas cualquier cosa puede pasar.

DATO:

Ayacucho FC jugará la última fecha del Torneo Apertura en condición de visita, enfrentará a Deportivo Municipal este sábado a las 3:00 p.m. en el Iván Elías Moreno de Villa el Salvador.