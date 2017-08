Pedro Trolgio y su brutal respuesta al árbitro tras ser sancionado con 4 fechas [VIDEO]

Pedro Troglio reveló que fue el último en enterarse de las 4 fechas de sanción. DT de Universitario hizo sentir su indignación por las mentiras que inventaron en el informe arbitral.

Pedro Trolgio fue sancionado con 4 fechas, apelará para que se le reduzca dos y así llegar a dirigir al clásico [VIDEO]

Pedro Troglio fue suspendido por 4 jornadas por la Comisión de Justicia de la ADFP por 'supuestos insultos' a la terna arbitral. Ante esta situación, el técnico de Universitario salió al frente para aclarar el tema y manifestar su indignación total lo que sucedió en el duelo contra UTC.

TE PUEDE INTERESAR: Universitario: Pedro Troglio pidió tener un careo con juez Eduardo Chirinos

"Sorprendido por las mentiras del árbitro. Que venga -delante de los medios- y me lo diga en la cara todo lo que escribió. El informe pone una frase que no uso, sino ustedes", declaró muy enfático Pedro Troglio sobre la terna arbitral.

Pedro Troglio además confesó que Universitario fue el último en enterarse de las sanciones cuando el ente que suspende primero tiene que comunicar al club y no como se hizo. "Estoy indignado que no haya dicho la verdad. Me llama la atención que nos den 4 fechas, me parece una exageración", agregó.

NO TE LO PIERDAS: Conoce a los futbolistas peruanos que nacieron en el extranjero [FOTOS]

Eso sí, el técnico merengue confesó que sí le dijo 'es una vergüenza' y que se'vaya abrazar con la gente de UTC' por sus decisiones polémicas. "Me indigna vivir este momento. Si me ponen 4 fechas es porque algo grave hice y no fue así".

Finalmente, Pedro Troglio confesó que le hubiese gustado pelear por el título del Torneo Apertura y pelear junto a Alianza Lima y Real Garcilaso. "El que salga campeón es justo, me hubiese gustado a la misma hora de ellos".

DATO:

De mantenerse la sanción de 4 fechas, Pedro Troglio dirigirá desde la tribuna en el clásico por la segunda fecha del Clausura.