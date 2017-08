Leao Butrón sobre el título Apertura logrado: "Han sido injustos diciendo que Alianza Lima ganó fuera de la cancha"

Leao Butrón, figura del encuentro ante Comerciantes Unidos, lamentó la crítica sobre el título obtenido por el cuadro de Alianza Lima

El golero de Alianza Lima, Leao Butrón mostró su malestar por las duras críticas que ha recibido el plantel 'íntimo' por la campaña que trajo consigo el título del Torneo Apertura. Para el jugador 'grone' han menospreciado el trabajo del equipo.

Leao Butrón fue claro que decir que "Todos los partidos nos han costado bastante, Comerciantes jugó un gran partido, así como San Martín, creo que Alianza ha sacado los mejores partidos de todos los equipos, eso es un mérito", dijo.

El jugador de Alianza Lima manifestó que los números avalan que son los mejores del Torneo Apertura. "Si revisamos los partidos, encontramos goles de Hohberg, Cruzado, de Pajoy, todos hemos aportado para ser campeones. Han querido menospreciar el rendimiento de Alianza, pero tenemos la mayor cantidad de goles, la defensa menos batida, ganamos partidos claves a nuestros rivales. Han sido muy injustos diciendo que Alianza ha ganado fuera de la cancha".

Sobre su frustrado llamado a la selección peruana, Leao Butrón explicó. "Hasta hoy estaba metido en Alianza y creo que los mejores están en la selección y es un orgullo estar, pero yo estoy contento en Alianza y voy a ser un espectador viendo los partidos de la selección. Tuve buenos partidos en Melgar y si no me llamaban lo respetaba. Para mí está bien, no hay nada que discutir, es bueno el nivel de Pedro, Cáceda y Carvallo", afirmó.

Respecto a su futuro, Leao Butrón dijo que "Me encantaría tapar en Libertadores el próximo año, hay que ver que me renueve (risas)", declaró para Gol Perú.

EL DATO

Leao Butrón de 40 años se encuentra desde el 2015 en Alianza Lima. Antes estuvo en Melgar, San Martín.