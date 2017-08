Leao Butrón -que otra vez sacó de todo- logró su séptimo título y pidió un deseo: la renovación de su contrato. ¡Alianza, no lo pienses mucho!

Leao Butrón consiguió un nuevo título y pidió a Alianza Lima su renovación

Y besó cada dorso de sus manos donde lleva grabado los nombres de sus hijas Daniela y Antonella, sus guardianes en cada volada por los aires a lo largo del Apertura. Así fue la inicial celebración de Leao Butrón tras haber sumado su séptimo campeonato en su vigente carrera con los guantes.

“Me siento contento por mi rendimiento, el de todos fue importante para lograr el Apertura”, confesó el 1 de Alianza, quien reeditó en Cutervo su nivel superlativo bajo los tres palos. “Fuimos los mejores. Todos los partidos nos costó bastante de ganar, pero siempre salimos adelante”, indicó.

Su ausencia en la selección no le quita el sueño, pues disfruta de su presente con el equipo de sus amores. “Estaba concentrado en Alianza. Es momento de apoyar a la selección, están los mejores”.

Antes de subir al bus en Cutervo de regreso a Chiclayo, adelantó su futuro. “Por mi edad (40 años) no hago planes a futuro, pero me gustaría jugar la Libertadores aunque no me han renovado”, dijo entre risas.•