Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE GOL PERÚ: partido por Torneo de Verano

Con el apoyo de su fiel hinchada, la “U” enfrenta hoy al Comerciantes Unidos en Guadalupe con una sola misión: ¡¡¡ganar!!!

Es ganar o ganar. No hay otra opción. En Universitario saben que de no vencer hoy al Comerciantes Unidos en Guadalupe, la crisis se agudizará. Por eso, Pedro Troglio hizo algunos ajustes en el once buscando que el equipo sume sus primeros tres puntos en el Torneo de Verano.

Como ya se sabe, Raúl Fernández estará fuera entre dos y tres semanas, por lo que se confirmó que Patrick Zubzuck se cuadrará en el arco merengue. La otra variante se dará en la línea defensiva. Por decisión técnica, sale del equipo inicialista Werner Schuler para darle pase a Brayan Valverde, zaguero de 19 años, hábil, seguro y con gran proyección.

El resto del equipo crema será el mismo que jugó el clásico ante Alianza Lima. Anthony Osorio continuará siendo el “9” y tendrá como socios, de volantes extremos, al “pana” Alberto Quintero y Roberto Siucho.

Juan Vargas es otro que repite como lateral izquierdo y capitán. “Solo sirve ganar para salir de este mal momento. Creo que en el clásico mejoramos y hay que repetir eso ante Comerciantes”, dijo el “Loco”.