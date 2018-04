Universitario: el duro mensaje de Pedro Troglio en un minuto de conferencia de prensa [VIDEO]

El entrenador de Universitario ofreció un monólogo al no aceptar preguntas y denunció una campaña en su contra debido a las malas informaciones y ataques de exjugadores estudiantiles.

Pedro Troglio durante su conferencia de prensa en el Monumental. Creditos : Captura GolPerú

Los días posteriores a la derrota en el clásico han sido duros para Pedro Troglio. Al entrenador de Universitario no le han gustado para nada las informaciones que lo colocaban fuera del club de Ate y peor aún una que aseguraba una supuesta rencilla entre miembros de su comando técnico.

Tras el triunfo ante Comerciantes Unidos en el Monumental, Pedro Troglio apareció en sala de prensa de Universitario, pero no para responder a las preguntas de la prensa, sí para ofrecer un explosivo monólogo de un minuto.

"Quiero decir algo. Hace una semana que vengo soportando malas intenciones de que van a buscar notas a exjugadores que me liquidan y que me matan. Yo vengo aguantando. Pierdo un clásico, contesto todo y no tengo ningún inconveniente. Pero este es un día que quiero disfrutar con mis jugadores y mi comando técnico, al que han ensuciado gratuitamente un diario local. De muy mala leche", arrancó su discurso Troglio.

"Hoy es un día que quise dar la cara como siempre. Y quiero agradecer a los jugadores, a la gente que acompaña, al cuerpo técnic, al club y a mi familia. Pido perdón, hoy quiero dedicarle el tiempo a ellos", sentenció el DT de Universitario.

EL DATO:

Universitario sumó su primer triunfo de local y es antepenúltimo del Grupo A del Torneo de Verano con 12 puntos.