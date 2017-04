Universitario de Deportes: Pedro Troglio revela cuando será el regreso de Juan Vargas [VIDEO]

El entrenador Universitario de Deportes también se manifestó con respecto a las lesiones de Alberto Rodríguez y Jersson Vásquez para el partido contra UTC de Cajamarca.

El entrenador argentino Pedro Troglio ofreció una conferencia de prensa en los interiores del Estadio Monumental de Ate en donde habló sobre cómo marcha la recuperación de Juan Vargas (contractura en el muslo posterior derecho) y de cuándo será su vuelta con la camiseta de Universitario de Deportes.

Lamentablemente, las noticias no son muy alentadoras, Pedro Troglio aseguró que "no piensa arriesgar a nadie" porque desea tener a Juan Vargas en su mejor nivel y que, por ahora, no está en condiciones de regresar en Universitario de Deportes, mucho menos para el partido contra el UTC de Cajamarca a disputarse el sábado 23 de abril en el Monumental..

"Estamos esperando que Juan Vargas esté en cien puntos físicamente, la lesión que tuvo no se recupera en once días. Así que vamos a llevar esta situación con mucha tranquilidad para que vuelva como todos los conocen", dijo Pedro Troglio.

"Una pequeña distensión siempre lleva 20 o 21 días en recuperarse, después hay que trabajar en los físico. Si no lo tenemos en el Torneo de Verano, a lo mejor lo veamos en el Torneo Apertura. Esperemos que llegué en su mejor condición cuando empecemos de cero en el Apertura", acotó.

Juan Vargas estaria regresando a más tardar en la primera fecha del Torneo Apertura a disputarse eñ domingo 28 de mayo cuando los 'cremas' enfrenten al Unión Comercio.

Alberto Rodríguez es duda, Vásquez descartado

La gran preocupación de Pedro Troglio está en la saga defensiva de Universitario de Deportes. Jersson Vásquez y Alberto Rodríguez no se han recuperado de sus lesiones. Sin embargo, el argentino esperará hasta las últimas horas por 'El Mudo'.

"Jersson Vásquez, lo veo muy complicado, al igual que Alberto Rodríguez. Vamos a esperar unas horas más al 'Mudo' (Alberto Rodríguez). Todo dependerá de la decisión que tomen los médicos"

"Tienen molestias musculares. Me parece que el problema del 'Mudo' está en la zona del gemelo y Jersson en la parte posterior"

Ante esto, las variantes que alista el DT de Universitario de Deportes serían las siguientes: Werner Schuler por Alberto Rodríguez y Josué Estrada y Joaquín Aguirre lo harían en el puesto de Jersson Vásquez.