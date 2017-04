Barcelona vs. Juventus EN VIVO ONLINE vía FOX SPORTS en duelo de vuelta de la Champions League

Barcelona recibe este miércoles a la Juventus con el claro objetivo de remontar el 3-0 de ida y avanzar en la Champions League. Duelo fue programado para la 1:45 p.m. en el Camp Nou.

Por otra remontada histórica. El Barcelona tiene la obligación de dar vuelta el 3-0 que perdió en la ida cuando reciba este miércoles en el Camp Nou a la Juventus por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El compromiso lo puedes seguir EN VIVO a través de FOX SPORTS y LIBERO.PE.

TE PUEDE INTERESAR: Champions League: programación, hora, día y canal de partidos de vuelta de cuartos de final

Para este duelo, Barcelona llega en medio de críticas, no solo el plantel, sino que también Luis Enrique es cuestionado por su actitud en el partido de ida donde se le aprecia al técnico gritándole a sus jugadores, específicamente a Javier Mascherano.

A su vez, la Juventus saltará con el mismo once que ganó en Turín, la única duda de Masimilliano Allegri es Paulo Dybala quien se sintió este sábado. El argentino sufrió un golpe en el tobillo derecho tras una fuerte entrada de Muntari, Dybala intentó seguir jugando pero no pudo continuar por lo que su técnico tuvo que cambiarlo. El club italiano aún no da a conocer el parte médico del jugador gaucho.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid vs. Bayern Munich EN VIVO ONLINE por ESPN 2 en TV en duelo de vuelta de la Champions League

Sin duda, el Barcelona con Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez tendrán un duro partido para demostrar porque están en uno de los clubes más grandes del mundo, pero al frente estarán los italianos que buscan dar la sorpresa en el Camp Nou.

POSIBLES ALINEACIONES:

BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Busquets, Mascherano, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Suárez

DT: L. Enrique

JUVENTUS: Buffon, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner, Alves, Khedira, Marchisio, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Higuaín

DT: M. Allegri