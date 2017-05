Selección peruana: Juan Carlos Oblitas dijo esto sobre posible convocatoria de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán no estaría en los planes de la convocatoria de Ricardo Gareca para la próxima fecha doble. La 'foquita' deberá ponerse en forma para llegar a la 'bicolor'.

Jefferson Farfán sigue siendo uno de los jugadores que un sector de la afición peruana lo quiere nuevamente en el equipo de Ricardo Gareca aunque sea en estos dos partidos amistosos ante Paraguay y Jamaica.

Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la selección peruana al parecer opacó todas las esperanzas del jugador para ser convocado ya que consideró que aún no está en su mejor forma para volver al equipo.

"Yo creo que Jefferson Farfán todavía no está en la plenitud de su forma. Unos partidos de esta naturaleza le servirían para volver al grupo, pero hay que ver cómo se siente porque tenemos entendido que no ha estado jugando tan continuamente. Yo he dicho lo que significa Farfán para nosotros pero es una decisión de Ricardo", declaró a Radio Ovación.

Por último reconoció que le gusta la idea que Alexi Gómez vuelva a ser tomado en cuenta en el equipo."A mí me gusta Alexi y si él quiere puede triunfar largamente en el fútbol internacional porque tiene la potencia que tanto se busca. La llegada de Pedro Troglio le da la oportunidad de crecer y puede seguir mejorando".

Perú enfrentará a Paraguay, el 8 de junio, en el estadio Mansiche de Trujillo. Cinco días después, el 13 de junio, enfrentará al combinado de Jamaica en la ciudad de Arequipa.