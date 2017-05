Universitario vs. Alianza Lima: FPF suspendería el clásico y más partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura

A pesar de que la Asociación de Fútbol Profesional (ADFP) se mantiene firme en llevar a cabo el Clásico del fútbol peruano el sábado, la Federación Peruana de Fútbol presentaría un comunicado con la suspensión del duelo y otros cotejos.

A pesar de que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) mantiene la idea de que el Clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima se desarrolle este fin de semana, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) va en otra dirección y todo hace ver que el duelo entre los ‘compadres’ no se jugará.

En conversación con un programa de radio local, el gerente de Selecciones Antonio García Pye afirmó que en las próximas horas la FPF emitirá un comunicado en el que se definirá si el duelo de la fecha 2 del Torneo Apertura se juega o no, así como otros cotejos.

“La Federación en el transcurso de las próximas horas o antes, va a responder el oficio de la ADFP ratificando parcial o totalmente sus acuerdos. Esperemos un poco a ver qué es lo que decide”, explicó en 'Fútbol como Cancha'.

“O se suspende la fecha o de algunos partidos que estén con convocados. Eso lo está evaluando el departamento legal y la directiva de la FPF”, añadío.

Recordemos que el día viernes, en las oficinas de la ADFP, no se produjo la tan esperada Asamblea para decidir si se suspendía el Universitario vs. Alianza Lima. El lunes no hubo acción de parte de los cremas, ya que apelarían directamente a la FPF, órgano rector del fútbol peruano.