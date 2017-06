Alexi Gómez confirmó interés de Junior de Barranquilla pero confesó que Pedro Troglio le pidió que se quede

Alexi Gómez es pretendido por el Junior de Barranquilla, el lateral declaró que espera que Universitario le facilite las cosas para emigrar al fútbol colombiano aunque Pedro Troglio pidió su permanencia.

Desde la llegada de Pedro Troglio a Universitario, Alexi Gómez recuperó su mejor versión, el lateral peruano está cerca de abandonar Ate para partir al Junior de Barranquilla, club que jugará los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana por el cual quiere llevarse a 'La Hiena'.

Según propias palabras de Alexi Gómez, el interés del Junior es verdadero y solo está a la espera que Universitario pueda facilitar el traspaso aunque es consciente que dejar a los merengues será muy difícil por el pedido que le hizo Pedro Troglio, que se quede hasta fin de año.

"La propuesta es bastante formal, ahora tengo que esperar que la dirigencia me dé la oportunidad de salir", señaló Alexi Gómez sobre la posible salida a Junior. El lateral es consciente que a sus 24 años será difícil que otro club se vuelva a interesar.

A su vez, Alexi Gómez aseguró que ha aprendido de sus errores del pasado por el cual no está dispuesto a cometerlos de nuevo. Su único objetivo es estar en su máximo nivel para volver a la Selección Peruana y emigrar al extranjero.

