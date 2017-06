Universitario: Francisco 'Paco' Bazán sorprendió al ejercer el servicio de Bombero voluntario

Francisco 'Paco' Bazán es uno de los pocos futbolistas que tras dejar de lado el fútbol también se dedica a apoyar al prójimo siendo Bombero voluntario.

Francisco 'Paco' Bazán se hizo un nombre en el fútbol peruano al ser el arquero principal de Universitario de Deportes e incluso tapar en selecciones peruanas sub 17, 20 y 23, una lesión en el hombro lo marginó de seguir atajando.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universitario: Junior de Colombia quiere fichar sí o sí a Alexi Gómez

El también actor y conductor radial demostró su otra faceta que lo hace sin recibir un pago extra como la de bombero. Lima tuvo esta semana dos grandes incendios en donde el ex futbolista demostró estar presente siempre cuando es necesario.

En sus redes sociales colocó una imagen con una leyenda en la cual se ganó los aplausos. "Cada vez que retorno a Perú vuelvo a lo que más me llena, mi labor de bombero voluntario. Gracias por el cariño a todos los que se han chocado conmigo en alguna emergencia. El servicio a nuestro país no tiene precio!.

NO TE LO PIERDAS: Universitario vs. Municipal: Pedro Troglio no podrá contar con todos sus seleccionados

Cabe señalar que 'Paco' Bazán también integró la selección de mayores, fue el arquero suplente en la Copa América 2001, además fue convocado en tres ocasiones para las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2002.

EL DATO

Francisco 'Paco' Bazán jugó también en Europa: Pontevedra (España), Anorthosis Famagusta y Olympiakos Nicosia (Chipre).