Alexi Gómez: Presidente de Junior de Barranquilla descarto fichar a peruano

Junior de Colombia descartó la contratación de Alexi Gómez. El “Tiburón” habría ofrecido 400 mil dólares al club merengue, pero la negativa de cederlo lo harán esperar un poco más para tenerlo.

Alexi Gómez tendrá que esperar un poco más para volver a emigrar ya que el presidente de Junior de Barranquilla descartó su fichaje para la próxima temporada en Colombia por tener contrato con Universitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universitario con tres lesionados para el partido ante Alianza Atlético

Antonio Char, dejó en claro que por el momento es imposible tener al extremo en su equipo ya que no se puede negociar con su club actual y esperarán hasta final de año para tener nuevamente un contacto.

NO TE LO PIERDAS: Torneo Apertura 2017: Programación, hora y canal de los partidos de la fecha 6

"Es un jugador que no va a salir de su club. Ya nos hicieron saber que no lo van a mover, no lo van a transferir y nosotros respetamos esas decisiones. A final de año, que es cuando termina su contrato, se va a revisar su caso".

Cabe señalar que con esta decisión en tienda crema tienen claros los puntos: el extremo se irá gratis a fin de año y ante el pedido de Pedro Troglio de asegurar su permanencia. En los próximos días tratarán de renovarle y así pueda dejar algo de dinero al club.

EL DATO

Junior de Barranquilla habría ofrecido 400 mil dólares por el pase.