Selección Peruana: ¿Pedro Aquino ahora sí apunta a ser titular con su partida a Lobos BUAP?

El joven volante no ha podido asentarse como titular en la 'Bicolor' debido a la experiencia internacional de Tapia, ¿ahora que jugará en el extranjero podrá convencer a Gareca que debe ser indiscutible?

La posibilidad que se le presentó a Pedro Aquino de emigrar al fútbol mexicano es un punto importante que favorece al exmediocampista de Sporting Cristal, pues crecerá en nivel futbolístico y eso podrá beneficiar a la Selección Peruana cuando sea considerado en el once titular en los partidos de Emilinatorias Rusia 2018.

Pedro Aquino, reciente fichaje del Monterrey, acaba de ser prestado a los Lobos BUAP de México, que logró subir a la Primera División. Ahora deberá ganarse la posibilidad de ser titular en el plantel. La exigencia será muy difícil porque tendrá al frente compañeros que darán pelea sana para ser considerados titulares. De acuerdo al rendimiento que muestre, el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, evaluará la opción si es que es fijo en el mediocampo de la 'sele' o de lo contrario deberá seguir cuajando hasta que logre un máximo rendimiento.

Por ahora Aquino viene alternando en la Selección Peruana algunos partidos. Sin embargo, por ahora asoma como alternativa para jugar frente a Bolivia debido a la suspensión de Renato Tapia. Por lo que sería la nueva sociedad en el mediocampo junto a Yoshimar Yotún. El popular 'Tractor' deberá esforzarse y coger ritmo de forma rápida ya que se encuentra realizando la pretemporada con su nuevo equipo y el próximo cotejo eliminatorio está cerquita.

El joven futbolista de 22 años no pierde las esperanzas de ser figura en la Selección Peruana y sabe que dependerá de él ser tomado en cuenta en las convocatorias, no solo para Rusia 2018, si no apuntando al futuro que será Qatar 2022.

Pedro Aquino debutó con la Selección Peruana en septiembre pasado en el duelo ante Bolivia en La Paz por las Eliminatorias Rusia 2018.