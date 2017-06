Alianza Lima: Lionard Pajoy volvió anotar tras casi dos meses

Lionard Pajoy volvió al gol a poco de cumplir dos meses sin anotar. “Mi felicidad es por el rendimiento grupal”, dijo tras el partido el delantero de Alianza Lima.

Rompió el hechizo como un plato de porcelana luego de acercarse a los dos meses al margen de los goles y festejos. Lionard Pajoy -tras una intensa batalla con su ineficacia- pudo anotar a los 70 minutos de un derechazo con alma, corazón y vida. De esa manera registró su tercera conquista en la temporada, quebrada el 7 de mayo en el 2-0 ante Real Garcilaso en Matute.

“He trabajado para volver a celebrar pero no me he sentido mal porque he colaborado con mis compañeros en algunas asistencias. Soy feliz por el rendimiento grupal”. El “Demonio” encontró los espacios para causar zozobra en la retaguardia de Sport Rosario y dejar su cuota con un gol de buena factura. “El objetivo es la consagración al final de año. Hay que trabajar con humildad”.•