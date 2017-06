Universitario de Deportes: Germán Leguía y su polémico consejo a Pedro Troglio

Ex gerente deportivo de Universitario le pidió a entrenador 'crema' que se rodee de gente que sepa de fútbol para que lo aconseje.

Germán Leguía vuelve a disparar. Esta vez, defendió de nuevo a Roberto Chale quien dejó la dirección técnica de Universitario de Deportes por malos resultados y aconsejó al nuevo DT, Petro Troglio debe rodearse de gente que sepa de fútbol.

El ex gerente deportivo de Universitario recalcó. "Se hicieron contrataciones a la loca, y le echan la culpa a Chale de que el equipo está mal preparado. Me preocupa que le echen la culpa a él. Han traído a alguien que no es un experto para manejar lo que le contrataron. No digo que sea mal técnico, creo que tiene equipo para salir de esto, pero va a tener que trabajar para ello", dijo Leguía debido a los cinco partidos que no logra ganar el cuadro 'crema' en el Torneo Apertura.

Sobre el debut de Luis Rodríguez ante Sport Huancayo en la altura, dijo. "Hicieron debutar a un jugador de 16 años, y lo sacan a los 30', son cosas que no entiendo. En Huancayo, con jugadores que en altura van y vienen. No lo entendí qué quiso hacer. Ha enterrado a Balbín, a Galliquio, a Romero lo pone como armador. El que tiene que salir a correr es el otro equipo, la 'U' debe jugar a manejar la pelota. No está haciendo fútbol y creo que eso es desesperación y por eso no le salen bien las cosas", opinó.

Luego recordó que no acertó con la contratación de Juan Pablo Pino en la temporada pasada. "Con Pino me equivoqué, lo reconozco, el precio no era alto. Terminamos en Copa, fuimos el equipo más taquillero, alrededor de 7 millones, pagamos todo a la Agremiación", agregó.

Finalmente, Leguía disparó contra el nuevo DT de Universitario. "Alguien que sepa de fútbol debería sentarse con Troglio y ayudarlo, no sé, el gerente deportivo aunque es el primero que debería irse. Vargas debe seguir porque todos los más chicos lo respetan por lo que ha hecho. Él ha resignado plata para jugar en la 'U'", declaró sobre el exjugador de la Fiorentina.

EL DATO

Roberto Chale fue echado de Universitario de Deportes antes que termine el Torneo de Verano por malos resultados. La goleada (3-0) en Lima por Deportivo Capiatá que trajo la eliminación de la Copa Libertadores, fue otro motivos.