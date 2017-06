Christian Ramos sobre posible regreso a Sporting Cristal "No es verdad, son solo rumores" [VIDEO]

Christian Ramos aseguró que tiene toda la intención de quedarse en Emelec y ganarse un lugar en el equipo titular, descartando cualquier posibilidad de regresar a Sporting Cristal.

El defensor, Christian Ramos descartó los rumores de un posible regreso al Perú y jugar por Sporting Cristal en agosto. El también jugador de la selección peruana tiene la intención de seguir en Emelec y consolidarse con el puesto.

La 'Sombra' en las últimas fechas agarró más ritmo en el equipo 'eléctrico' y al final de los entrenamientos habló para los medios ecuatorianos. "No es verdad, son rumores. Yo no hablo con nadie, es mentira que en Perú me quieren o que yo me quiera ir. No estoy pensando en Sporting Cristal , estoy pensando en Emelec".

Christian Ramos llegó esta temporada a Emelec proveniente de Gimnasia de Plata con la intención de ganarse un lugar en uno de los más grandes equipo de Ecuador.

Como se conoce el seleccionado peruano no ha podido ganarse la titularidad en los azules y ha alternado en varios encuentros de la primera etapa del torneo nacional, al que llegó a inicios de año.

EL DATO

Christian Ramos en el Perú vistió las camisetas de Alianza Lima, Sporting Crista, San Martín y Juan Aurich.