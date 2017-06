Al ritmo de Despacito, el hombre le recitaba poemas a la flaca, igualito como hace un tiempo lo hizo con Milechi. Mismo pelotero, le encanta meterle letra a las modelitos.

Un dire monse del norte fue ampayado con una bataclana que estuvo con el rey de los cueros

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal causitas. Un dire monse del norte, del entorno de Mañuco Burla, fue ampayado en una disco con una bataclana que estuvo con el rey de los cueros. Al ritmo de Despacito, el hombre le recitaba poemas a la flaca, igualito como hace un tiempo lo hizo con Milechi.

Mismo pelotero, le encanta meterle letra a las modelitos sin saber que ellas misma lo siembran para promocionarse. Qué feooo. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La hermana de la Reina del Totó se fue de lengua en redes sociales y comentó que la ¿cantante? anda en coqueteos con la Foquita para un posible retorno. Lo que no sabe es que el pelotero lo único que busca en vacilarse, pues ya se dio cuenta que para algo serio no vale la pena, luego de que lo trampeó rico con un arquero de segunda, que ni juega en su equipo. Y no va cherrr...

Ya pasó más de una semana y aún no sale la sanción de Diana y el charapa. Tal parece que hay harta presión desde el rico Rímac y por eso la hacen larga. Pensar que al Loco de la Franja lo expulsaron y al día siguiente ya le habían clavado sus tres fechas, mientras al Pana que armó un chongazo en Ate solo una. ¡Abusivosss!

El tío Kankun no se muere de hambre y además de dirigir a algunos equipos de liga también le entra al recurseo. El zamborja está vendiendo tabas de marca, pero ya le advirtió a esos cerradores tipo el Murciélago que el pago es en efectivo y no hay fiado para nadie. Uy xuxa..

Hoy es el santoyo del Tenchy y la Cabrejos anda preguntándole a tutilimundi qué comprarle. Y es que a diferencia de sus ex, el chino no es liquidador, por eso la nera’ se rompe el coco. ¡Vesta!

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!