El brasileño es acusado de agredir sexualmente a una joven albanesa, aparentemente cometido en enero de 2013 cuando Robinho jugaba en el Milan.

Robinho fue condenado a 9 años de prisión por agresión sexual

El juzgado de Milán, emitió una dura sentencia contra Robinho, el brasileño recibió 9 años de condena por un asalto en grupo a una joven albanesa en el año 2013. La corte italiana dictaminó que finalmente fue una agresión sexual lo que ocurrió en una discoteca de Milán.

Como se sabe, Robinho llegó a Milán en agosto de 2010, a cambio de 18 millones de euros por cuatro temporadas. Pero fue en el 2013 que cometió la atrocidad y que recién hoy se ha emitido la sentencia, misma que recoge como un asalto sexual a la joven albanesa que tiene como culpable al brasileño junto a otros cuatro sujetos.

Por el momento, Robinho no cumplirá la prisión efectiva hasta que no termine el caso judicial. El brasileño, junto a sus abogados podrían apelar para que se le reduzca la sanción o por ahí tentar para no hacer efectiva la sanción.

Al parecer el caso de este tipo de escándalos no es ajeno a Robinho. el brasileño fue investigado en enero de 2009 por la policía de Manchester City también por una presunta agresión sexual. Finalmente el jugador del Atlético Mineiro se declaró inocente de las acusaciones, quedó en libertad bajo fianza, pero finalmente el caso quedó archivado por el juzgado.