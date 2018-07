Nadal avanzó en Wimbledon y está a un partido de asegurarse el número 1 en el ranking ATP

Rafael Nadal dio un paso importante en su consigna de obtener su Grand Slam número 18 y mantener el número 1 del ranking ATP. El tenista español doblegó a su par kazajo Mihail Kukushkin y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon, con lo que quedó a un partido de retener el primer puesto mundial.

Con parciales 6-4, 6-3 y 6-4, y en dos horas y 23 minutos, Nadal logró superar al N°77 en el ranking. "(Fue un partido) muy duro, juega muy bien sobre hierba, ha sido un buen test. Lo más importante es que he podido superarle", expresó el campeón de Wimbledon 2008 y 2010.

"Entré en la pista con mucha determinación, pensando que tenía que cometer no demasiados errores no forzados, y lo he conseguido", agregó Nadal.

Ahora en tercera ronda, 'Rafa' se medirá con el australiano de ascendencia española Alex de Mianur, que viene de derrotar al francés Pierre-Hugues Herbert, por 6-2, 6-7 (8), 7-5 y 6-3.

EL DATO

Nadal ganó en junio pasado el Roland Garros 2018.