US Open: Juan Martín Del Potro vs Novak Djokovic EN VIVO ONLINE por la final masculina [GUIA TV]

Juan Martín del Potro sostendrá un duro choque con Novak Djokovic este domingo 9 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium, Queens, Nueva York, Estados Unidos a las 15:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la final masculina del US Open, la cuál será transmitida por ESPN y Eurosport.

Delpo accedió a la gran final luego que el tenista español Rafael Nadal sufriera una lesión muscular lo que terminó impidiendo que continuara en el Abierto de los Estados Unidos, sin embargo, el argentino ha señalado que buscará dar el golpe ante el serbio.

Del Potro quiere repetir lo realizado en el 2009 donde dio el batacazo al vencer - en el Gran Slam - al entonces número uno del mundo, el suizo Roger Federer. "Bueno, será un partido difícil porque somos buenos amigos", expresó en la previa del choque.

Por su parte, Novak Djokovic - según los analistas - tiene el 78% de las preferencias para hacerse con el título. De lograr el trofeo número 14, el deportista europeo igualaría la marca del mítico Pete Sampras.

A ello hay que añadirle que hay una supremacía respecto a encuentros entre Del Potro vs Djokovic: se han enfrentado en 18 ocasiones, ganando 4 el tenista argentino mientras que el serbio se adjudicó de 14 juegos. "Nunca nos hemos visto en una final de Grand Slam. Ha tenido muchos problemas de lesiones en el pasado, pero es un gran jugador. Tengo un gran respeto por él. Es un gran amigo.", exclamó Djokovic.

Roaring for my sport, my wife and kids, my whole family, my people 🇷🇸🙏🎾 Love to everyone. It feels good to be back.. #Finals #NoleFam #Idemooo @usopen #USOpen pic.twitter.com/EZpXkwlVzn