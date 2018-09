Serena Williams vs Naomi Osaka EN VIVO por la final del US Open Grand Slam

Serena Williams se medirá sábado 8 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows-Corona Park, Estados Unidos, a las 15:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la final del US Open Gran Slam Abierto de los Estados Unidos, la cuál será transmitida por ESPN.

La gran sorpresa la realizó joven Naomi Osaka tras alcanzar su primera final del Gran Slam luego de vencer - en semifinales - a Madison Keys, a quién derrotó con parciales de 6-2 y 6-4. Hija de padre haitiano y madre japonesa, Naomi buscará vencer a una de las principales raquetas de la historia del Tenis, como lo es Serena Williams.

La veterana de 37 años buscará equiparar el cotejo en base a su experiencia contra la juventud (20 años) de la japonesa. La norteamericana ha señalado que "es solo el principio" luego de demoler al deportista de Letonia, Anastasija Sevastova, con marcadores 6-3 y 6-0.

My dreams were crazy enough. Are yours? #JustDoIt pic.twitter.com/QDcQwdIrD8