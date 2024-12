Rodrigo Santillán rumbo a Tokio: “Prometo estar entre los 8 mejores del mundo”

‘Rodri’, como algunos lo llaman, tiene algo especial; cuando apenas tenía 2 años de edad, le detectaron polineuropatía, una enfermedad degenerativa que rápidamente le impidió caminar. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para el deportista, quien vio en la adversidad un camino hacia la felicidad. Hoy, Rodrigo Santillán se consolida como una de las mejores cartas peruanas para lograr el podio máximo en Tokio.

En estos tiempos de pandemia me encuentro enfocado al cien por ciento en los Juegos Tokio 2020. Me estoy enfocando totalmente en el deporte. En la competencia se vieron muy buenos resultados. Mantuve los tiempos, que era lo que esperábamos mi entrenador y yo. Fue mi primer torneo después de casi dos años de para sin ningún torneo internacional ni nacional. Ese fue un torneo de preparación antes de los Juegos de Tokio. Esto nos va a servir mucho para estar mejor preparados para los Paralímpicos.

La pandemia me afectó de una forma letal. No pude ir a los entrenamientos presencialmente, en el agua. Un nadador depende al mil por ciento de una piscina. Depende para entrenar, para nadar; depende para hacer de todo en la piscina. Durante todo el 2020 hicimos solo la preparación física, no entramos al agua por nada en el mundo durante la pandemia. En el mes de diciembre nos incorporamos nuevamente y hasta el día de hoy venimos haciendo los entrenamientos de forma presencial.