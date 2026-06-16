Con el respaldo del IPD: peruanos Marco Fernández y Maycki Flores conquistaron medallas en Panamericano U23 de Lucha

Gracias al pundonor y a la depurada técnica de Marco Fernández Cubas y Maycki Flores Ayala, integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, el Perú sumó nuevas medallas en la jornada final del Campeonato Panamericano U23 de Lucha, celebrado en el Velódromo de la Videna. Fernández obtuvo la medalla de plata en la categoría de 67 kg, mientras que Flores conquistó la presea de bronce en los 82 kg de la modalidad grecorromana.



Marco Fernández tuvo una destacada campaña rumbo a la final continental. El peruano superó por 8-0 al panameño César Córdoba en cuartos de final y luego venció por 10-0 al chileno Sebastián Bustamante en semifinales. En la disputa por el oro cayó en un ajustado combate ante el ecuatoriano Jeremy Peralta, con lo que se quedó con la medalla de plata.



Por su parte, Maycki Flores aseguró el bronce en la categoría de 82 kg tras imponerse con autoridad por 6-0 al puertorriqueño Christopher Sánchez en el combate decisivo. El resultado le permitió cerrar una sólida participación y sumar una nueva alegría para la delegación peruana.



La actuación nacional también tuvo como protagonista a Fabrizio Seminario, quien obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 130 kg luego de derrotar por 6-1 al colombiano Steven Riaño. Con ello, Perú cerró el certamen con tres medallas en la última jornada de competencias y una destacada presencia en el podio continental.



El Campeonato Panamericano U23 de Lucha reunió en Lima a más de 200 deportistas de 15 países de América en las modalidades de lucha grecorromana, libre masculina y libre femenina.



La realización del evento en la Videna reafirmó el compromiso del IPD, presidido por Sergio Ludeña Visalot, y del Ministerio de Educación con el desarrollo del deporte de alto rendimiento y la promoción de competencias internacionales en el país.