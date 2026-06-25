Evelyn Inga, atleta respaldada por el IPD: “Estoy lista para subir al podio en Lima 2027”

La destacada marchista nacional Evelyn Inga Huaynalaya afronta un nuevo desafío internacional al integrar la selección peruana que competirá en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Mayores en Medellín (Colombia), del 26 al 28 de junio, con la firme convicción de luchar por una medalla en la media maratón de marcha. “Me emociona siempre representar al país, a dar lo mejor y alcanzar el podio, ese es el objetivo”, señaló.



La atleta peruana aseguró que llegará en óptimas condiciones a la justa internacional tras cumplir satisfactoriamente con su plan de entrenamientos. “Tengo muy buenas sensaciones. Mis entrenamientos han fluido porque he cumplido al cien por cierto con la planificación de mi entrenador. Me siento lista para hacer la mejor competencia que me permita subir al podio”, afirmó.



IPD CON EVELYN

Inga destacó que el respaldo que recibe a través del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha sido fundamental para fortalecer su preparación con miras a los principales eventos del ciclo olímpico. “Estoy muy agradecida con el apoyo y también con la gestión que han realizado para lograr que los programas del Ciclo Olímpico y Lima 2027 estén cumpliendo con sus objetivos”, expresó.



La marchista explicó que este respaldo le ha permitido acceder a mejores condiciones de entrenamiento y competencias internacionales. “Personalmente me está sumando muchísimo en toda la preparación, la logística, los viajes de campamentos que tengo fuera del país, sobre todo en México, y para mis viajes a competencias donde tengo roce a nivel mundial”, manifestó.



El Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD está orientado a respaldar a los deportistas y paradeportistas con mayores opciones de clasificación y destacada proyección hacia los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, al brindarles recursos para fortalecer su preparación, participación en competencias internacionales y procesos de entrenamiento de alto rendimiento.



En 2026, el programa beneficia a 13 deportistas, con una ejecución presupuestal de S/ 1.985.502,00 y un monto certificado de S/ 4.645.956,00, como parte de la estrategia del IPD para impulsar el desarrollo de atletas con potencial olímpico y elevar la competitividad del deporte peruano en la escena internacional.



OBJETIVO OLÍMPICO

Con la experiencia acumulada tras lograr el diploma olímpico en París 2024, Evelyn no oculta sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en la élite mundial. “Si estoy en el podio en los Juegos Panamericanos 2027, tengo muchas posibilidades de estar entre las mejores en las Olimpiadas. Así que ese es el objetivo, pero vamos con mucha calma. No lo tomo como una presión extra porque todos los días me preparo con la mentalidad de superar el octavo puesto que logré en París 2024. Quiero llegar a ese momento con tranquilidad mental y física, emocional, espiritual y todo”, señaló.



MEDALLA DE VIDA

La deportista recordó que su carrera también ha estado marcada por desafíos de salud desde los 18 años, como el hipotiroidismo y una cirugía de rodilla, situaciones que logró superar gracias al trabajo multidisciplinario de su equipo. “Todo ese equipo justamente nos está permitiendo llegar en nuestras mejores condiciones y también el apoyo del programa del IPD nos da esa tranquilidad”, comentó.



Además de representar al país en competencias internacionales, Evelyn integra el Comité Organizador de Lima 2027 como representante de los atletas y valora el crecimiento del deporte nacional. “Todos los deportistas que nos dedicamos íntegramente al deporte debemos tener el apoyo que merecemos porque lo entregamos todo. El IPD está ahí para apoyarnos, pero también lo tenemos que ver de manera profesional”, concluyó.