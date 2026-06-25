Mente de acero bajo el agua: cómo gestionar la presión antes de una competencia

Quedan pocos minutos para iniciar la competencia. El cuerpo está listo, pero la mente comienza a llenarse de preguntas: ¿y si algo sale mal?, ¿y si no logro mi objetivo?, ¿y si no rindo como esperaba? Esta situación es habitual entre deportistas de todos los niveles, desde quienes participan en torneos escolares hasta atletas de alto rendimiento. Sin embargo, también es una experiencia familiar para ejecutivos antes de una reunión importante, estudiantes durante un examen o emprendedores frente a una negociación decisiva.

La presión es una respuesta natural del organismo cuando percibe que se enfrenta a un desafío relevante. El problema surge cuando esa presión toma el control y afecta la capacidad de concentración, la confianza y el rendimiento.

“Uno de los mayores mitos es creer que los mejores deportistas compiten sin nervios. La realidad es que sienten presión igual que cualquier persona. La diferencia es que han aprendido a gestionarla”, explica Giancarlo Veliz, Psicólogo Deportivo de Swim World.

Lejos de ser un enemigo, el estrés puede convertirse en un aliado cuando se aprende a canalizar adecuadamente. De hecho, un nivel moderado de activación ayuda a mantener la atención, mejorar los reflejos y aumentar el estado de alerta.

Cinco estrategias para rendir mejor bajo presión

1. Cambia el enfoque del resultado a la acción: Cuando la mente se concentra únicamente en ganar, obtener una marca o evitar errores, aumenta la ansiedad. Los especialistas recomiendan enfocar la atención en aspectos concretos de la ejecución, como la técnica, la respiración o las tareas específicas que se deben realizar.

“Las personas rinden mejor cuando se enfocan en lo que pueden controlar y no en aquello que depende de múltiples factores externos”, señala el especialista.

2. Utiliza la respiración para recuperar el control: La respiración consciente es una de las herramientas más utilizadas en la psicología deportiva. Tomar aire de manera profunda y controlada ayuda a reducir la tensión física y favorece la concentración antes de enfrentar situaciones exigentes. Esta técnica puede aplicarse tanto antes de una competencia como antes de una presentación, una entrevista laboral o cualquier situación de presión.

3. Crea una rutina previa: Muchos deportistas repiten determinadas acciones antes de competir porque las rutinas generan familiaridad y reducen la incertidumbre. Escuchar música, realizar ejercicios de movilidad o dedicar unos minutos a la visualización son prácticas habituales que ayudan a preparar la mente para el desafío.

4. Evita luchar contra los nervios: Intentar eliminar por completo la ansiedad suele generar mayor frustración. Los especialistas recomiendan reconocer los nervios como una reacción natural y entender que sentir presión no significa estar menos preparado. “Los nervios no son una señal de debilidad. Son una señal de que estamos ante algo importante”, explica el especialista.

5. Entrena la mente igual que entrenas el cuerpo: Así como la resistencia física se desarrolla con práctica constante, la fortaleza mental también requiere entrenamiento. La visualización, el control de pensamientos, la gestión emocional y las técnicas de concentración forman parte del trabajo psicológico que realizan muchos atletas antes de competir. Cada vez más empresas y organizaciones incorporan estas herramientas para fortalecer el desempeño de sus equipos en entornos de alta exigencia.

Una habilidad útil dentro y fuera del deporte

Aunque estas estrategias suelen asociarse a competencias deportivas, su aplicación va mucho más allá de las piscinas, canchas o pistas de atletismo. La capacidad para gestionar la presión, mantener la concentración y tomar decisiones bajo estrés se ha convertido en una habilidad cada vez más valorada tanto en el deporte como en el ámbito profesional.

“Aprender a gestionar la presión no solo ayuda a competir mejor. También permite tomar mejores decisiones, mantener la claridad mental y enfrentar los desafíos cotidianos con mayor confianza”, concluye el especialista.